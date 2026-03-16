برلماني: مصر داعمة لأشقائها بالخليج وأمنهم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر تقف بكل ثبات مع دول الخليج العربي، مشددًا على أن استقرار هذه الدول وأمنها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن التضامن العربي ضرورة لحماية مصالح الشعوب في المنطقة.

وأوضح حافظ أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ترتكز على أسس تاريخية واستراتيجية متينة، وأن التنسيق المستمر على المستويين السياسي والأمني يعكس حرص القاهرة على دعم الأشقاء وحفظ الاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائمًا موقفها الثابت الداعم لدول الخليج، لافتًا إلى أن أي تهديد يمس استقرار هذه الدول ينعكس مباشرة على الأمن القومي العربي، مما يجعل وحدة الصف العربي والتعاون المشترك أمرًا حيويًا.

وأضاف حافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمواجهة كافة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا دائمًا لأشقائها في الخليج، ملتزمة بدورها التاريخي في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد النائب أحمد حافظ أن مصر ستواصل جهودها لدعم استقرار الخليج بكل الوسائل الممكنة، مع تعزيز مسار التنمية وحماية مصالح الشعوب العربية، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وضرورة التضامن لمواجهة أي أزمات أو تحديات تهدد الأمن الإقليمي.