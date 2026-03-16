برلمان

برلماني: مصر تقف بثبات إلى جانب دول الخليج.. وأمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ عضو مجلس النواب، أن مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن أمن واستقرار دول الخليج يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف أبو الشيخ في تصريح له، إن الموقف المصري تجاه أمن الخليج هو موقف ثابت وتاريخي يستند إلى روابط الأخوة والمصير المشترك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائمًا أن استقرار منطقة الخليج يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأفاد  عضو مجلس النواب أن مصر تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الأخيرة، وتدعم كل الجهود العربية الرامية إلى الحفاظ على أمن الدول الشقيقة ومنع أي محاولات لزعزعة استقرارها أو المساس بسيادتها، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

وأوضح أن البرلمان المصري يدعم بقوة المواقف الرسمية للدولة التي تؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في الخليج، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الخليج يمثل أولوية عربية مشتركة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية سبق أن أكدت أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وهو موقف يعكس التزام القاهرة التاريخي بحماية استقرار المنطقة وتعزيز التضامن العربي في مواجهة أي تهديدات.

سامح شكري: دول الخليج تمتلك قدرات دفاعية.. وتمارس سياسة ضبط النفس.. فيديو

أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية.. 10 رابحين

سامح شكري : الحرب في غزة كشفت تحديات كبيرة لمنظومة العدالة الدولية

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

