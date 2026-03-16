العراق.. مقتل وإصابة 15 من الحشد الشعبي في الأنبار
ثابت ومتحركش من سنة .. الدواء تنفي زيادة أسعار الأنسولين
ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان
الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا
الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل
أزمات متزامنة ترفع تكلفة الطيران في الولايات المتحدة وتربك حركة الملايين
الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي
أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد
القومي لتنظيم الاتصالات: تخصيص خطوط للأطفال وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت
أمن الخليج "خط أحمر".. الرئيس السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر ثابتة في دعمها لأمن الخليج

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تأكيد موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة وتحديات متزايدة.

وأوضح نوح، في تصريحات له، أن مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وترفض أي اعتداءات تستهدف أمنهم واستقرارهم، مشددًا على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري و العربي، وأن أي تهديد يطال دول الخليج ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وضوح الموقف المصري يتجسد في الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة دول الخليج، والتي تعكس حرص القاهرة على استمرار التنسيق والتشاور مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في دعم استقرار محيطها العربي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل نموذجًا راسخًا للتضامن العربي القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، خاصة في ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مزيد من التكاتف والتنسيق بين الدول العربية.

واختتم النائب محمد نوح تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها القومية في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

تطييب جسد البابا شنوده الثالث

تطييب جسد البابا شنودة في الذكرى الـ14 لنياحته بدير الأنبا بيشوي| شاهد

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: نؤيد جميعا الرئيس السيسى فى إدانة الاعتداءات على الدول العربية.. ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب بمنطقة الخليج

صناع الخير

وزير العمل يشارك صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية

بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

فيديو

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد