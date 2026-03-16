برلماني: مصر ثابتة في دعمها لأمن الخليج

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تأكيد موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة وتحديات متزايدة.

وأوضح نوح، في تصريحات له، أن مصر تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وترفض أي اعتداءات تستهدف أمنهم واستقرارهم، مشددًا على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري و العربي، وأن أي تهديد يطال دول الخليج ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وضوح الموقف المصري يتجسد في الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة دول الخليج، والتي تعكس حرص القاهرة على استمرار التنسيق والتشاور مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية في دعم استقرار محيطها العربي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل نموذجًا راسخًا للتضامن العربي القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، خاصة في ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مزيد من التكاتف والتنسيق بين الدول العربية.

واختتم النائب محمد نوح تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها القومية في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية.