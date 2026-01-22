مقتل 11 شرطيا إثر هجوم مرتبط بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو

قتل 11 شرطيا، الأربعاء، في هجوم شنته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة شرق بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله: "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 يناير، هاجم عدة مئات من الجهاديين مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية.

وأضاف: "قتل 7 من عناصر الشرطة في الهجوم، وتوفي 4 آخرون لاحقا متأثرين بجروحهم"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية بلغت 11 قتيلا، جميعهم من الشرطة".

وقد تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم في اليوم نفسه.

وأشار مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس إلى وقوع "خسائر ومفقودين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتابع: "تم دفن جميع الضحايا في الموقع في بالغا، وفق إجراءات جديدة للقيادة لم تعد تسمح بإعادة الجثث إلى واغادوغو أو غيرها من المدن".