4 سنوات جديدة.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام حسن

كشف إلاعلامي إسلام صادق عن مفاجأة نارية بشأن تجديد عقد المدير الفن لمنتخب مصر حسام حسن .

و كتب إسلام صادق عبر فيسبوك:اتجاه في اتحاد الكرة لتجديد عقد حسام حسن اربع سنوات !

وفي نفس السياق يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نيجيريا.