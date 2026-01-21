تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توجه جديد داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يستهدف إحداث تغييرات جذرية في قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة؛ عبر متابعة عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن يعتزم عرض ملف متكامل على اتحاد الكرة المصري، يتضمن ضرورة الترتيب المبكر لضم عدد من اللاعبين المميزين من مزدوجي الجنسية؛ تمهيدًا لانضمامهم التدريجي إلى معسكرات المنتخب، مع اختيار الأفضل منهم وفقًا للاحتياجات الفنية.

