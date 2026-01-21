انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع حسام حسن وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"انتهاء اجتماع كابتن هاني ابو ريدة مع الكباتن حسام حسن و إبراهيم حسن قبل المؤتمر الصحفي غدا لكل وسائل الإعلام للإعلان عن برنامج المنتخب حتي كأس العالم".

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

