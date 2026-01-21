مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا

يعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً غداً الخميس، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويأتي المؤتمر في أعقاب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث أنهى الفراعنة البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، قبل أن يتعادل مع أنجولا في دور المجموعات.

وفي الأدوار الإقصائية، تغلب الفراعنة على بنين في دور الـ16، ثم على كوت ديفوار في ربع النهائي، قبل أن يخسروا أمام السنغال في نصف النهائي، ويتراجعون أخيراً أمام نيجيريا لتحديد المركز الثالث.