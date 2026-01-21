قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة عودة الفاخوري.. تفاصيل

اللاعب الأردني الفاخوري
اللاعب الأردني الفاخوري
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب النادي الأهلي من إنهاء صفقة عودة اللاعب الأردني الفاخوري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الأهلي يقترب من إنهاء صفقة  عودة الفاخوري اللاعب الأردني صاحب 20 سنة و سيتم قيده تحت السن".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز
 

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 ، بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.

لأهلي يستنفذ قائمة اللاعبين المعارين و4 أمكان متاحة خارجيا
في سياق منفصل أنهى النادي الأهلي اللاعبين قائمة المعارين في الموسم الحالي حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ 6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة لفريق الاتحاد السكندري وسبقه كل من عمر الساعى ومصطفى العش مع المصري وكريم الدبيس لـ سيراميكا وسمير محمد لبتروجيت، ومصطفى مخلوف لـ مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية مازال أمام الأهلي 4 أماكن متاحة بعد إعارة كريستو للنجم الساحلي ورضا سليم للجيش الملكي.

الإعلامي خالد الغندور الغندور الأهلي الأردني الفاخوري أفريكانز التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث 2026

ميندي ودياز

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

الضريبة العقارية

طريقة حساب الضريبة العقارية بعد تعديل القانون.. اعرف هتدفع كام؟

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد