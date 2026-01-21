بعثة فريق يانج أفريكانز تصل القاهرة لملاقاة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من وصول بعثة فريق يانج أفريكانز القاهرة استعدادًا لملاقاة الأهلي بعد غد بدوري أبطال إفريقيا عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية بعد غد الجمعة؛ لموازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.