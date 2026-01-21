يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

يصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة اللاعب المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر نادي الرجاء، بعدما أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف الفريق في مركز الظهير الأيسر.

وأعلنت إدارة الأهلي رسميًا إتمام الصفقة بعد توقيع بلعمري عقدًا يمتد لموسمين ونصف الموسم، مع موسم ثالث اختياري، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من يناير الجاري، ويتقاضى اللاعب ما يقارب 800 ألف دولار في الموسم مع زيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار، بينما سيحصل نادي الرجاء على 500 ألف دولار نظير بيع اللاعب.

ويصل بلعمري إلى القاهرة برفقة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، على أن يتعرف على زملائه ويتابع تدريبات الفريق، على الرغم من أنه لن يشارك في مران اليوم، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات بدءًا من يوم الخميس.

ومن المقرر، أن تكون مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ولم يتحدد بعد موقف بلعمري من المشاركة، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة ييس توروب تقييم جاهزيته الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي.