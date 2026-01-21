نجم الأهلي السابق: محمد صلاح فوق التقييم

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن تقييمه لأداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فوق التقييم.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، إنه يرفض تمامًا التقليل من منتخب مصر وأداءه في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف ريان، مستوى كل المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا كان متقاربًا ولم أشعر أن هناك اختلافات كثيرة بين اللاعبين.

وتابع: الشناوي يستحق تقييم 8 من 10 بعد مستواه مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، وربيعة يستحق 6 من 10 في البطولة.

وواصل: «حسام عبدالمجيد أبهرني في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتفوقه على نفسه في البطولة، مؤكدًا أن محمد هاني قدم بطولة جيدة».

واختتم ياسر ريان حديثه قائلًا: محمد صلاح أسطورة، واللاعب فوق التقييم.