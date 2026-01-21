شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، التوصل لاتفاق نهائي مع المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن داري سينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية، على أن يتحمل النادي الأهلي جزءًا من راتبه، وهو ما يتيح للقلعة الحمراء قيد يوسف بلعمري في قائمة الفريق.



وشدد شوبير على أن أشرف داري يراهن على استعادة مستواه والمشاركة بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب غير مسؤول عن الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، ولم يسبق له المعاناة من هذا العدد من الإصابات طوال مسيرته، نافيًا تمامًا ما تردد بشأن إصابته بإصابة مزمنة.