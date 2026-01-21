قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

شوبير
شوبير
منار نور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، التوصل لاتفاق نهائي مع المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.


وأوضح شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن داري سينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية، على أن يتحمل النادي الأهلي جزءًا من راتبه، وهو ما يتيح للقلعة الحمراء قيد يوسف بلعمري في قائمة الفريق.


وشدد شوبير على أن أشرف داري يراهن على استعادة مستواه والمشاركة بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب غير مسؤول عن الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، ولم يسبق له المعاناة من هذا العدد من الإصابات طوال مسيرته، نافيًا تمامًا ما تردد بشأن إصابته بإصابة مزمنة.

شوبير الاهلي صفقات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

من مصر إلى غزة في شتاء قاسٍ.. الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» 121

الاكاديمية المهنية للمعلمين

تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد