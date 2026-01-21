الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل مواجهة «يانج أفريكانز»

كشف الإعلامي محمد طارق عن تطورات جديدة داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن مركز حراسة المرمى قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طارق عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن مدرب حراس المرمى كاي ستيفانسن طلب تأجيل الرد على المدير الفني ييستوروب بخصوص الحارس الأساسي للمباراة المقبلة، سواء كان محمد الشناوي أو مصطفى شوبير، مطالبًا بمنحه فرصة تقييم الثنائي بعد أول مران لهما تحت قيادته، والمقرر إقامته غدًا الأربعاء.

وأشار إلى أن مدرب الحراس شدد على أهمية التعامل النفسي والفني مع الحارسين، خاصة في ظل تأثرهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يرى أن الشناوي تأثر بشكل سلبي بحكم كونه قائد الفريق، بينما يعيش شوبير حالة معنوية إيجابية، مؤكدًا أنه سيجري حديثًا خاصًا مع الثنائي قبل وبعد المران، على أن يحسم قراره النهائي ويبلغه لتوروب عقب التقييم الكامل.

