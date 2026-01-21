نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

كشف الإعلامي احمد شوبير عن ضم نادي طرابلس الليبي لـ بابلو صباغ بعد اقترابه من النادي الأهلي في الميركاتو الحالي

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي اكس :" اهلي طرابلس الليبي يضم اللاعب بابلو صباغ لمدة 3 سنوات.

وفي سياق آخر كشف كريستوفر وينين، وكيل أعمال اللاعب بابلو الصباغ، عن تطورات المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال كريستوفر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن هناك محادثات قائمة بالفعل مع النادي الأهلي، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع الرسمي على العقود.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، في انتظار حسم الأمور بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.