مواعيد مباريات منتخب مصر ببطولة أفريقيا لليد بعد تعديلات اللجنة المنظمة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لخوض بطولة إفريقيا، التي تقام في رواندا، من أجل الدفاع عن لقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي، والعاشر في تاريخ كرة اليد المصرية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، في دولة رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته بعد تعديل أجراته اللجنة المنظمة على النحو التالي:

• مصر × الجابون يوم 21 يناير في الساعة 12:00 ظهرًا

• مصر × أنجولا يوم 22 يناير الساعة 03:00 عصرًا

• مصر × أوغندا يوم 24 يناير الساعة 01:00 ظهرًا.



ووصلت بعثة منتخب مصر فجر اليوم الثلاثاء إلى رواندا وكان في استقبال البعثة، مسؤولي السفارة المصرية في رواندا وفي مقدمتهم طارق السعودي قنصل مصر في رواندا.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع