يحيى الدرع: سنقاتل لتحقيق لقب بطولة أفريقيا لليد

تحدث يحيى الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

وقال الدرع، في تصريحات صحفية، إن المنتخب الوطني يسعى إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة والعودة إلى القاهرة ومعهم لقب البطولة.

وتابع الدرع أن فترة الإعداد للبطولة كانت جيدة للغاية، ويسعى المنتخب لإسعاد الجماهير المصرية التي تقف بجانبهم دائمًا وفي كل البطولات.

وكشف الدرع، أن اللاعبين تعاهدوا على حصد لقب البطولة، والقتال حتى النهاية، مشددًا أن البطولة ستشهد منافسات قوية نظرًا لقوة المشاركين.

وأتم الدرع أن المنتخب يرغب في مواصلة منتخب مصر في السيطرة على اللقب وتحقيقه للمرة الرابعة على التوالي، حيث توج الفراعنة باللقب القاري في آخر 3 نسخ.