سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبدالله من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع محمد عبدالله، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت نادي سيراميكا كليوباترا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للاعب الشاب وعلقت عليها: "سريع.. مهاري.. يعزف بيسراه .. معنا بلاعبنا الجديد.. محمد عبد الله.. المنضم إلى صفوف فريقنا من الأهلي".

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن أمس، ضم عمر كمال عبد الواحد، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وحرص نجوم نادي سيراميكا كليوباترا على توديع زميلهم مروان عثمان، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، متمنين له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة.

ونشر نادي سيراميكا كليوباترا رسالة دعم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها عن تمنياته القلبية للاعب، مؤكدًا ثقته في قدرته على الظهور بشكل مميز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.