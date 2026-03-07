مينا ماهر :جمهور الزمالك غير

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ جماهير القلعة البيضاء بعد فوز الزمالك علي الاتحاد السكندري.

جمهور الزمالك

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمهور الزمالك غير اى جمهور".

وتقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.