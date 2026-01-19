حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر؛ لدعم ومساندة فريقها، ومشاهدة لقائه أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري العام.

ويواجه الاتحاد السكندري، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة 5 مساءً، على استاد هيئة قناة السويس.

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة؛ لنقل الجماهير حاملي بطاقة المشجع "Fan ID"، وتذكرة المباراة، من أمام ملعب استاد الجامعة، خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.