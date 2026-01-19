إعلامي يكشف عن توقف مفاوضات الاتحاد السكندري لضم ناصر منسي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن أخر تطورات إعارة ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “توقف مفاوضات الاتحاد السكندري مع ناصر منسي لضمه في يناير”.

كان الإعلامي خالد الغندور، كشف عن موقف الزمالك من إعارة نجم الفريق ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": ناصر منسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير على سبيل الإعارة لأحد أندية الاتحاد السكندري أو البنك الأهلي.

وتابع: "اللاعب اشتغل على نفسه بشكل كبير وظهر بشكل جيد جدا في مباراة حرس الحدود وسجل هدف الفوز للأبيض، والنادي قرر استمرار اللاعب وأغلق ملف رحيله".