منتخب مصر لكرة اليد يغادر إلى رواندا لخوض بطولة إفريقيا

يغادر منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم الإثنين، إلى رواندا، للمشاركة في بطولة أفريقيا، والدفاع عن لقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا، التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث سيخوض مواجهاته على النحو التالي: • مصر ×الجابون يوم 21 يناير • مصر × أنجولا يوم 22 يناير • مصر × أوغندا يوم 24 يناير

وتضم قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى: • محمد علي • محمد عصام الطيار • عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن: • أكرم يسري • محمد أوكا

الجناح الأيسر: • أحمد هشام سيسا • محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن: • يحيى خالد • مهاب سعيد

الظهير الأيسر: • علي زين • أحمد هشام دودو • نبيل شريف • هشام صلاح

الدائرة: • إبراهيم المصري • أحمد عادل • ياسر سيف • محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب: • يحيى الدرع • سيف الدرع