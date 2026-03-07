أليجري قبل ديربي ميلانو: هدفنا دوري الأبطال وليس مطاردة إنتر

أكد المدير الفني لفريق ميلان، ماسيميليانو أليجري، أن الهدف الرئيسي لفريقه هذا الموسم هو إنهاء الدوري الإيطالي ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وليس الدخول في صراع مباشر على لقب المسابقة مع الغريم التقليدي إنتر ميلان.

ويستعد ميلان لخوض مواجهة مرتقبة أمام إنتر مساء الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن مباراة "ديربي ديلا مادونينا"، في لقاء قد يكون حاسماً في شكل المنافسة على قمة الدوري خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب بعد مرور 27 جولة، بينما يتصدر إنتر المسابقة بفارق كبير، إذ سيتسع الفارق إلى 13 نقطة في حال فوز "النيراتزوري"، بينما قد يتقلص إلى 7 نقاط إذا نجح ميلان في تحقيق الانتصار، وهو الفارق الذي سبق للروسونيري تعويضه في موسم 1998-1999 حين انتزع اللقب من لاتسيو.

التركيز على التأهل لدوري الأبطال

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، قال أليجري إن الديربي يظل مباراة خاصة دائماً، مشيراً إلى أن أجواءه الاستثنائية تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نقاط المباراة الثلاث لا تختلف عن أي مباراة أخرى في الدوري.

وأوضح المدرب: "الديربي دائماً مباراة مميزة للغاية ومن الرائع خوضها. بالتأكيد ستكون أمسية رياضية جميلة، لكن في النهاية النقاط الثلاث في الديربي تساوي نفس النقاط في أي مباراة أخرى".

وأضاف: "الفوز مهم للغاية غداً، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً أمام فريق قوي مثل إنتر. بعد المباراة سنعرف إن كان الفارق -10 أو -7 أو -13 نقطة، لكن هدفنا الحقيقي هذا الموسم هو العودة إلى دوري الأبطال".

وأشار أليجري إلى أن رصيد الفريق الحالي البالغ 57 نقطة لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن جدول مباريات ميلان في الجولات المتبقية صعب ويحتاج الفريق إلى عدة انتصارات إضافية لضمان التأهل.

تحديثات طبية قبل الديربي

وعن الحالة البدنية للفريق، كشف أليجري أن معظم اللاعبين جاهزون للمباراة باستثناء بعض الغيابات، موضحاً أن الثلاثي ماتيو جابيا وروبن لوفتوس تشيك وسانتياجو خيمينيز يقتربون من العودة قريباً.

كما أشار إلى أن دافيدي بارتيساجي شارك في التدريبات الأخيرة، وسيتم تحديد مشاركته في المباراة من عدمها، إلى جانب إمكانية الدفع بالمدافع بيرفيس إستوبينان الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

إشادة بقوة إنتر الهجومية

وتحدث أليجري أيضاً عن قوة إنتر الهجومية، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك العديد من الحلول أمام المرمى.

وقال: "إنتر يسجل الأهداف بطرق مختلفة، لديهم لاعبون يجيدون التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما يمتلكون قوة كبيرة داخلها. الأمر يعتمد أيضاً على من سيشارك في المباراة، خاصة إذا لعب دينزل دومفريس".

وأضاف: "لكننا أيضاً نمتلك الجودة الكافية لتقديم مباراة قوية وتسجيل الأهداف".

دعم الجماهير

وعند سؤاله عن الجدل الذي أثير حول مدافع إنتر أليساندرو باستوني بعد واقعة طرد بيير كالولو في "ديربي إيطاليا"، رفض أليجري التعليق على الأمر، مكتفياً بالتأكيد على أهمية دعم جماهير ميلان للفريق.

وقال: "لا أريد توجيه أي نداءات، كل ما أطلبه هو أن تواصل جماهيرنا دعم الفريق كما فعلت منذ بداية الموسم".

أفضلية الراحة قبل المباراة

ويدخل ميلان الديربي بعد أسبوع كامل من التحضير، بينما خاض إنتر مباراة في منتصف الأسبوع ضمن كأس إيطاليا.

وفي هذا الصدد قال أليجري إن الفريق استفاد من الوقت الإضافي للتحضير، مشيراً إلى تحسن الحالة البدنية لعدد من اللاعبين مثل كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو، إلى جانب تحسن أداء نيكلاس فولكروج بعد تعافيه من الإصابة.

واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: "لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث في كرة القدم. سنخوض المباراة ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".