الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

ظهر محمد صلاح بحالة معنوية مرتفعة خلال مشاركته الأولى في تدريبات ليفربول، عقب عودته من كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، حيث حرص النجم المصري على تبادل الضحكات مع زملائه والجهاز الفني، في أجواء اتسمت بالحماس والارتياح.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورًا تُظهر صلاح وهو يشارك مع زملائه في أول تدريب له مع الفريق عقب العودة من المغرب، كما أظهرت بعض الفيديوهات أجواء المرح بين محمد صلاح ورفاقه.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح، فيما خرج من المنافسة على اللقب عقب الهزيمة أمام السنغال في نصف النهائي بهدف دون رد.

موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا

من المنتظر أن يصبح محمد صلاح متاحًا للمشاركة مع ليفربول بداية من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها غدا الثلاثايوم 21 يناير، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «فيلودروم».

وبعدها بثلاثة أيام فقط، يخوض ليفربول اختبارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث يوم 24 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، على ملعب «دين كورت».

أما الظهور الأول المنتظر للنجم المصري على ملعب «أنفيلد» بعد العودة من أمم إفريقيا، فسيكون أمام نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى صلاح لقيادة الريدز في مواجهة قوية أمام جماهيره.

محمد صلاح صلاح ليفربول اخبار محمد صلاح منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

