محمود مسلم لـ "أحمد شوبير" : عايزنا ندعم الأهلي إزاي من غير أي أمارة ؟

رد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، على تصريحات الإعلامى أحمد شوبير والتي ناشد فيها جماهير الأهلى بمساندة الفريق رغم تراجع النتائج.



وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"مع إحترامى لكابتن أحمد شوبير ، عايزنا ندعم الأهلى إزاي ومفيش أي أمارة ، طب نشوف أداء كويس كام ماتش حتى".



ويضيف :" مفيش ماتش عدل ياكابتن شوبير والفرقة عندها ماتشات مهمة في دوري أبطال أفريقيا".

