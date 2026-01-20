طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق

كشف طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، عن أسباب انتقاد الجماهير لمحمد صلاح في بطولة امم أفريقيا الأخيرة.

وقال العشري ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد صلاح هو نجم الفريق وهو الناحية القتالية فإن بعض المباريات كانت ليست قوية ، ولكن صلاح لاعب مهم ومؤثر في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف: الجماهير المصرية ترى أن محمد صلاح لم يقدم الأداء المنتظر الذي يقدمه بعض اللاعبين المحترفين الكبار في المنتخبات المنافسة مثل ساديو ماني مع السنغال وغيرهم.

وتابع: محمد صلاح هو واحد من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وله تاثير مع المنتخب ووجوده من نقاط قوة المنتخب.

وواصل: السنغال تستحق الحصول ببطولة كأس الأمم الأفريقية عن جدارة وسناريو النهائي ذهب إلى من يستحق.