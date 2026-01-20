قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيت الزواحف والقمامة.. مركز شباب جرزا بالجيزة يتحول إلى بؤرة إهمال تهدد الأرواح

مركز شباب قرية جرزا
مركز شباب قرية جرزا
أحمد زهران

زواحف وقمامة وثعابين وحشائش ضارة تملئ ارجاء المكان..هذا هو المشهد داخل مركز شباب قرية جرزا التابع لمركز العياط بمحافظة الجيزة، الذي تحول من مكان جاذب للشباب والبراعم لمكان مهجور داخل الكتلة السكانية للقرية، مهدداً حياة الأطفال والأهالي، ليتحول مركز شباب قرية جرزا من صرح رياضي واجتماعي إلى مكان مهجور تعمه مظاهر الإهمال، في مشهد يثير القلق والخوف بين أهالي القرية.

وعبر عدد من الأهالي عن استيائهم الشديد من الحالة التي وصل إليها المركز، مؤكدين أنه كان في السابق متنفساً حقيقياً للشباب، ومكاناً لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإدارية، قبل أن يتحول إلى مأوى للحشرات والزواحف، ومصدر خطر دائم على السكان المجاورين.

ويشير الأهالي إلى أن إهمال المركز وغياب الصيانة الدورية أسهما في تفاقم المشكلة، مطالبين وزارة الشباب والرياضة، بسرعة التدخل لتطهير المكان، وإزالة المخلفات، وقطع الحشائش، وإعادة تأهيل وبناء المركز ليعود لأداء دوره الطبيعي في خدمة شباب القرية وحمايتهم من الانحراف والمخاطر.

كما طالب المواطنون بفتح تحقيق حول أسباب الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، ويعكس صورة سلبية عن مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى.

ليبقى مركز شباب قرية جرزا شاهداً على معاناة متكررة من الإهمال، وفي انتظار تحرك عاجل يعيد له الحياة، ويضمن بيئة آمنة لأبناء القرية.

وطالب أهالي قرية جرزا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة التدخل الفوري لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وإعادة تأهيل مركز الشباب لنجدتهم قبل وقوع كارثة للأطفال أو الأهالي.

مركز شباب قرية جرزا قرية جرزا مركز العياط محافظة الجيزة صرح رياضي واجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

محمد عبدالله

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبدالله من الأهلي

طارق العشري

طارق العشري: أداء محمد هاني في كأس امم أفريقيا فاجئني

مركز شباب قرية جرزا

بيت الزواحف والقمامة.. مركز شباب جرزا بالجيزة يتحول إلى بؤرة إهمال تهدد الأرواح

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد