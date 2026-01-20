بيت الزواحف والقمامة.. مركز شباب جرزا بالجيزة يتحول إلى بؤرة إهمال تهدد الأرواح

زواحف وقمامة وثعابين وحشائش ضارة تملئ ارجاء المكان..هذا هو المشهد داخل مركز شباب قرية جرزا التابع لمركز العياط بمحافظة الجيزة، الذي تحول من مكان جاذب للشباب والبراعم لمكان مهجور داخل الكتلة السكانية للقرية، مهدداً حياة الأطفال والأهالي، ليتحول مركز شباب قرية جرزا من صرح رياضي واجتماعي إلى مكان مهجور تعمه مظاهر الإهمال، في مشهد يثير القلق والخوف بين أهالي القرية.

وعبر عدد من الأهالي عن استيائهم الشديد من الحالة التي وصل إليها المركز، مؤكدين أنه كان في السابق متنفساً حقيقياً للشباب، ومكاناً لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإدارية، قبل أن يتحول إلى مأوى للحشرات والزواحف، ومصدر خطر دائم على السكان المجاورين.

ويشير الأهالي إلى أن إهمال المركز وغياب الصيانة الدورية أسهما في تفاقم المشكلة، مطالبين وزارة الشباب والرياضة، بسرعة التدخل لتطهير المكان، وإزالة المخلفات، وقطع الحشائش، وإعادة تأهيل وبناء المركز ليعود لأداء دوره الطبيعي في خدمة شباب القرية وحمايتهم من الانحراف والمخاطر.

كما طالب المواطنون بفتح تحقيق حول أسباب الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، ويعكس صورة سلبية عن مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى.

ليبقى مركز شباب قرية جرزا شاهداً على معاناة متكررة من الإهمال، وفي انتظار تحرك عاجل يعيد له الحياة، ويضمن بيئة آمنة لأبناء القرية.

وطالب أهالي قرية جرزا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة التدخل الفوري لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وإعادة تأهيل مركز الشباب لنجدتهم قبل وقوع كارثة للأطفال أو الأهالي.