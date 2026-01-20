نائب محافظ الجيزة يتفقد 3 قرى بأبوالنمرس ويتابع ميدانيا مشروع الصرف الصحي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مشروع الصرف الصحي بقرية ميت شماس بمركز أبو النمرس لمتابعة نسب تنفيذ أعمال المشروع، وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروع الصرف الصحي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقريتي المنوات وميت قادوس.

وشدد الشهابي، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروعات لدخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة بطريق على سلامة بالمنوات وطريق الحيطه الحمراء للربط بين طريق جسر الصليبة بالطريق اللبيني تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات داخل قري الوحدة المحلية للمنوات، ووجه الشهابي، برفع تجمعات القمامة والأشغالات أول بأول.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة رمضان عبد الرحمن رئيس مركز أبو النمرس والمهندس مصطفي محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندس عادل شلبي مستشار شركة مياة الجيزة، والمهندس محمد عبد العظيم ممثل الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فرغلي.

كما شارك في الجولة رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندسة مي ماجد مدير عام متابعة المشروعات بشركة مياة الجيزة، والمهندس أبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة للتوزيع.