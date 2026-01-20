قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يستقبل سفيرة جمهورية الدومينيكان في مصر لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السفيرة ايسيت رومان مالدونادو سفيرة جمهورية الدومينيكان في مصر  وذلك بديوان عام المحافظة في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وممثلي السفارة . 

وخلال اللقاء رحّب محافظ الجيزة بالسفيرة مؤكدًا عمق العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين مصر وجمهورية الدومينيكان . 
وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون التي تسهم في جذب الاستثمارات وتبادل التجارب الناجحة، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والبنية التحتية، والسياحة الثقافية.
من جانبها أعربت سفيرة جمهورية الدومينيكان عن تقديرها لحفاوة الاستقبال مشيدة بما تشهده محافظة الجيزة من جهود تنموية ومشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مؤكدة تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون مع المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

