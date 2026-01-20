محافظ الجيزة يستقبل سفيرة جمهورية الدومينيكان في مصر لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السفيرة ايسيت رومان مالدونادو سفيرة جمهورية الدومينيكان في مصر وذلك بديوان عام المحافظة في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وممثلي السفارة .

وخلال اللقاء رحّب محافظ الجيزة بالسفيرة مؤكدًا عمق العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين مصر وجمهورية الدومينيكان .

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون التي تسهم في جذب الاستثمارات وتبادل التجارب الناجحة، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والبنية التحتية، والسياحة الثقافية.

من جانبها أعربت سفيرة جمهورية الدومينيكان عن تقديرها لحفاوة الاستقبال مشيدة بما تشهده محافظة الجيزة من جهود تنموية ومشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مؤكدة تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون مع المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.