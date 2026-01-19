محافظة الجيزة ترفع 600 طن مخلفات بـ دائري أرض اللواء | صور

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، وبالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، بتنفيذ حملة نظافة ليلية على حرم الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة أسفرت عن رفع 29 نقلة بإجمالي نحو 600 طن من المخلفات مما ساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتحسين مستوى النظافة بها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالمحاور والطرق الرئيسية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة ورئيس حي العجوزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتنسيق الدائم مع هيئة النظافة والتجميل للحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، ومنع عودة التراكمات مرة أخرى.

كما ناشد المحافظ المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والمظهر الحضاري لمحافظة الجيزة.

تابع الأعمال اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والسيد طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة .