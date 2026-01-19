قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون لدعم المستثمرين بالمناطق الصناعية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وقّع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك يستهدف دعم المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط من خلال إتاحة قروض ميسّرة لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة للمصانع والأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأكد محافظ الجيزة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وبما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.


وأوضح عادل النجار أن البروتوكول يهدف إلى توفير آليات تمويل مرنة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأصحاب الورش والمصانع بالمناطق الصناعية بما يضمن تنفيذ التزاماتهم المترتبة على إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المستحقات المالية المقررة لصالح محافظة الجيزة، فضلًا عن دعم احتياجاتهم الاستثمارية والجارية لتنفيذ مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يشمل تقديم الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمناطق الصناعية المستهدفة، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، بما يدعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.


وأضاف المحافظ أن البروتوكول يتضمن كذلك تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، بما يشمل المرافق والبنية التحتية والإنشاءات مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل المباني الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة، دعمًا لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.


وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لتيسير الأعمال تضم ممثلين عن المحافظة والبنك الأهلي المصري تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية مرة واحدة شهريًا أو كلما دعت الضرورة، لمتابعة معدلات التقدم وضمان تحقيق الأهداف المحددة وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

من جانبه، أكد محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم التنمية الصناعية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص البنك على توفير حلول تمويلية متكاملة وميسّرة تواكب احتياجات المستثمرين والمصنعين، وتسهم في تمكينهم من التوسع وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل مستدامة.


وأوضح محمد الأتربي أن البنك سيشارك في أعمال لجنة تيسير الأعمال مع محافظة الجيزة من خلال ممثلين متخصصين مع الاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة عند الحاجة بما يضمن حسن تنفيذ البروتوكول وتحقيق النتائج المستهدفة ومتابعة مدى توافق خطوات التنفيذ مع الأهداف التنموية المرجوة من التعاون المشترك.


حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة والمستشار هاني محمد المستشار القانوني للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأيمن حجازي رئيس مجموعه تمويل الشركات بالبنك الاهلي وعماد الدين فرجً رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الاهلي وتامر بدر نائب مدير عام الحلول التمويلية بالبنك ونظيم راشد نائب مدير عام البرامج التمويلية المستدامة والمتخصصة بالبنك .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة البنك الأهلي

