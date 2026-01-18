الراكب السري.. مفتشو سرفيس الجيزة يضبطون السيارات المخالفة للتعريفة بحيلة ذكية

شن رجال جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، حملات غير تقليدية ومفاجئة على سيارلت الميكروباص والسائقين المخالفين لتعريف الركوب أو تقطيع المسافات.

وذلك بعد شكاوى المواطنين بمختلف سيارات الميكروباص والسائقين للتعريفة المقررة للركوب أو تقطيع المسافات مما يكلف المواطنين أكثر من التكليفة المقررة للمسافة المحددة سلفا.

واعتمدت الحملات على حيلة ذكية من جهاز السرفيس، من خلال ركوب أحد الموظفين لسيارات الميكروباص بطريقة عشوائية كراكب عادي، وعند مخالفة السائق يتم استيقافه في أقرب كمين معد بالتعاون مع رجال المرور بالجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من السائقين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بتواصل حملاته لمتابعة خطوط السير وإنتظام العمل بالمواقف وإلتزام السائقين بتعريفة الركوب وضبط المخالفين.