وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن المحافظة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء تعريفي عقب اكتمال الاستحقاقات البرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك ورسم خريطة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الجيزة التهنئة للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية كما وجه الشكر والتقدير للنواب السابقين على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنقضية.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية بما يسهم في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق حلول عملية وملموسة على أرض الواقع مشددًا على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب دون قيود للتواصل المباشر ومناقشة القضايا الجماهيرية في مختلف القطاعات، موضحًا أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي منتظم يجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين وفق جدول أعمال محدد، وبحث الحلول العاجلة لها، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد المحافظ أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ضرورة وطنية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق تضافر كافة الجهود لتحقيق حياة كريمة له.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وبحث عدد من التحديات والمشكلات في مختلف القطاعات الخدمية وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمراكز وأحياء المحافظة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء أعرب محافظ الجيزة عن تمنياته الخالصة بالتوفيق والنجاح للسادة النواب في أداء رسالتهم الوطنية، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك لخدمة أبناء محافظة الجيزة ودعم مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبهم أعرب السادة النواب عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بمحافظة الجيزة خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة .