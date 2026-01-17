قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد عن المحافظة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء تعريفي عقب اكتمال الاستحقاقات البرلمانية لبحث سبل التعاون المشترك ورسم خريطة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الجيزة التهنئة للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية كما وجه الشكر والتقدير للنواب السابقين على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنقضية.
وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية بما يسهم في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق حلول عملية وملموسة على أرض الواقع مشددًا على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب دون قيود للتواصل المباشر ومناقشة القضايا الجماهيرية في مختلف القطاعات، موضحًا أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي منتظم يجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين وفق جدول أعمال محدد، وبحث الحلول العاجلة لها، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المحافظ أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ضرورة وطنية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق تضافر كافة الجهود لتحقيق حياة كريمة له.
وتناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وبحث عدد من التحديات والمشكلات في مختلف القطاعات الخدمية وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمراكز وأحياء المحافظة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وفي ختام اللقاء أعرب محافظ الجيزة عن تمنياته الخالصة بالتوفيق والنجاح للسادة النواب في أداء رسالتهم الوطنية، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك لخدمة أبناء محافظة الجيزة ودعم مسيرة البناء والتنمية.
ومن جانبهم أعرب السادة النواب عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي بمحافظة الجيزة خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة

في ثاني أيامها.. وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة

"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية

الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

بالصور

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد