محافظ الجيزة يتابع توسعة وازدواج ورصف طريق الحفرية بطول 2 كم

وجه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ لازدواج ورصف طريق الحفرية، مع مراعاة عوامل السلامة المرورية أثناء الأعمال، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويسهم في تطوير منظومة الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم /الجمعة/ لأعمال توسعة وازدواج ورصف طريق الحفرية والذى ينفذ بطول 2 كم وبمتوسط عرض 20 مترًا، وذلك في المسافة الممتدة من محور الفريق كمال عامر وحتى مشتل القاهرة بمنطقة البراجيل، ضمن نطاق حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة أوسيم.

وأوضح المحافظ - في بيان - أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الطريق باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تخدم الكثافات السكنية بالمنطقة.

وشملت الأعمال الانتهاء من رصف القطاع الواقع بنطاق حي المنيرة الغربية وحتى أسفل الطريق الدائري، إلى جانب رفع مخلفات الترعة الواقعة على مسار الطريق، وجارٍ حاليًا ردمها وتنفيذ طبقات الإحلال تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.