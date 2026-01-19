محافظ الجيزة يشهد إطلاق مؤسسة مصر الخير حملة "إفطار صائم" للعام الرابع عشر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الاثنين فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم " وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير وبحضور نُخبة من الوزراء والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال تصريحات له أن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها "مؤسسة مصر الخير" للعام الرابع عشر على التوالي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر إحتياجًا يأتي في اطار دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية ،ذات الأهداف النبيلة التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا .

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري موجها الشكر لكل المتبرعين وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر، والتواصل المستمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.