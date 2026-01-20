محافظ الجيزة يبحث موقف المرافق ودعم البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بأبورواش

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمتابعة تحديث الموقف التنفيذي الحالي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، وتشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإنارة وشبكات الاتصالات والغاز الطبيعي.

وأكد المحافظ أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي طموحات المستثمرين، وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المناطق الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه، حيث تم استعراض الوضع الحالي لمحطة الآبار الجديدة المكونة من 6 آبار ارتوازية بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الآبار القائمة التي تضم 11 بئرًا، والمقامة على مساحة إجمالية قدرها فدانان، للوصول بإجمالي كميات المياه المنتجة للمنطقة إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء محطة لمعالجة المياه لتحسين جودتها بالمنطقة مع متابعة مشروع إنشاء محطة المياه الرئيسية الجديدة بناحية أبو رواش، بطاقة تتراوح بين 150 و250 ألف متر مكعب يوميًة لتغذية المناطق المحرومة بالمحافظة ودعم احتياجات المنطقة الصناعية ضمن خطط العمل المستقبلية.

كما تناول الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة الصناعية وموقف محطات الرفع إلى جانب الموقف التنفيذي لمحطة المعالجة الثلاثية المزمع إنشاؤها بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة موقف أعمال تمهيد ورصف الطرق، والتي شملت طرق المرحلة العاجلة كمرحلة أولى بإجمالي 4 طرق، وبطول إجمالي يبلغ 7.8 كم، فضلًا عن متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الصناعية بالكامل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصادر التغذية الكهربائية اللازمة.

كما تم استعراض موقف شبكتي الغاز الطبيعي والاتصالات ومتابعة بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لدعم الخدمات المقدمة وتحسينها.

وفي ختام الاجتماع أكد النجار أن المحافظة تولي المنطقة الصناعية بأبو رواش أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم القلاع الصناعية على مستوى المحافظة، مشددًا على أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروعات المرافق ورفع كفاءتها وفق جداول زمنية محددة.

حضر اللقاء، محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب مسؤولي المنطقة الصناعية، والإسكان، والمرافق، والأملاك، والإنارة، والطرق.