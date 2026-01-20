قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث موقف المرافق ودعم البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بأبورواش

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمتابعة تحديث الموقف التنفيذي الحالي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، وتشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإنارة وشبكات الاتصالات والغاز الطبيعي.

وأكد المحافظ أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي طموحات المستثمرين، وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المناطق الصناعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه، حيث تم استعراض الوضع الحالي لمحطة الآبار الجديدة المكونة من 6 آبار ارتوازية بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الآبار القائمة التي تضم 11 بئرًا، والمقامة على مساحة إجمالية قدرها فدانان، للوصول بإجمالي كميات المياه المنتجة للمنطقة إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء محطة لمعالجة المياه لتحسين جودتها بالمنطقة مع متابعة مشروع إنشاء محطة المياه الرئيسية الجديدة بناحية أبو رواش، بطاقة تتراوح بين 150 و250 ألف متر مكعب يوميًة لتغذية المناطق المحرومة بالمحافظة ودعم احتياجات المنطقة الصناعية ضمن خطط العمل المستقبلية.

كما تناول الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة الصناعية وموقف محطات الرفع إلى جانب الموقف التنفيذي لمحطة المعالجة الثلاثية المزمع إنشاؤها بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة موقف أعمال تمهيد ورصف الطرق، والتي شملت طرق المرحلة العاجلة كمرحلة أولى بإجمالي 4 طرق، وبطول إجمالي يبلغ 7.8 كم، فضلًا عن متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الصناعية بالكامل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصادر التغذية الكهربائية اللازمة.

كما تم استعراض موقف شبكتي الغاز الطبيعي والاتصالات ومتابعة بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لدعم الخدمات المقدمة وتحسينها.

وفي ختام الاجتماع أكد النجار أن المحافظة تولي المنطقة الصناعية بأبو رواش أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم القلاع الصناعية على مستوى المحافظة، مشددًا على أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروعات المرافق ورفع كفاءتها وفق جداول زمنية محددة.

حضر اللقاء، محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب مسؤولي المنطقة الصناعية، والإسكان، والمرافق، والأملاك، والإنارة، والطرق.

المناطق الصناعية محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

المتهم

إحالة مقاول سحل وضرب زوجته في البراجيل للمحاكمة

الواقعة

صفحات الجماعة الإرهـ ابية تروج فيديو لتعدي شخص على سيدة.. ومصدر أمني يكشف الحقيقة

المتهم

سقوط لص سرق دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد