هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية كثيرا خلال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار مغذية و متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

طاجن عكاوى توتا مراد

المقادير



كيلو عكاوي

بصل قاورمة

ثوم مفروم

فلفل أحمر وأخضر مفروم

فلفل أحمر حار مفروم

ملح

فلفل اسود

مستكة

حبهان

بهارات لحمة

جوزة الطيب

ملعقة كبيرة زبدة

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن العكاوي



تشوح قطع العكاوي في الزبدة مع المستكة والحبهان على النار

ثم يرفع العكاوي من الوعاء

في نفس الوعاء يشوح الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والفلفل الحار والبصل

يخلط العكاوي مع الخضار ويوضع في طاجن فرن

يخلط الماء مع الصلصة والزبدة ويضاف الخليط لطاجن

ويغطى بفويل ويدخل الفرن حتى تمام الطهي

ويقدم ساخنا.



طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة

المقادير

رقاق ناشف

لحمة مفرومة

لبن

بصل مفروم

فلفل أخضر رومي

مرقة

سمنة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقةعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة



في حلة بها سمنة شوحي اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الرومي المفروم و الملح والفلفل الاسود والقرفة والزنجبيل ويقلب حتى النضج



بللي الرقاق بخليط المرقة واللبن وادهنيه بالسمنة وفي صينية مدهونة رصي طبقة من الرقاق ثم طبقة من خليط اللحمة المفرومة

ثم المزيد من الرقاق المبلل بالمرقة واللبن والمدهون بالسمنة.



قطعي الرقاق وضعيه في الفرن حتى تمام النضج ثم قلبي الرقاق ويقدم



طريقة عمل مهلبية البطاطا لنجلاء الشرشابي



مقادير مهلبية البطاطا:

بطاطا مسلوقة مقطعة

نشا

فانيليا

لبن سكر

" للتزيين "

جوز الهند

طريقة عمل مهلبية البطاطا

اخفقي اللبن فى الخلاط واضيفي النشا والبطاطا المسلوقة والسكر واخفقيهم جيدا.



ضعي على النار هادئة ضعى خليط البطاطا ثم اضيفي الفانيليا “حسب الرغبة” اسكبي المهلبية فى كاسات ورشي جوز الهند على الوجه ويقدم باردا.