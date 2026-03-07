قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

رقاق
رقاق
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية كثيرا خلال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار مغذية و متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

 طاجن عكاوى توتا مراد 
المقادير
 

 كيلو عكاوي

 بصل قاورمة

ثوم مفروم

فلفل أحمر وأخضر مفروم

 فلفل أحمر حار مفروم

 ملح 

فلفل اسود 

مستكة

حبهان

 بهارات لحمة

جوزة الطيب

 ملعقة كبيرة زبدة

 كوب ماء

 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن العكاوي


تشوح قطع العكاوي في الزبدة مع المستكة والحبهان على النار
ثم يرفع العكاوي من الوعاء
في نفس الوعاء يشوح الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والفلفل الحار والبصل
يخلط العكاوي مع الخضار ويوضع في طاجن فرن
يخلط الماء مع الصلصة والزبدة ويضاف الخليط لطاجن
ويغطى بفويل ويدخل الفرن حتى تمام الطهي
ويقدم ساخنا.


طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة 

 المقادير
 رقاق ناشف

 لحمة مفرومة

لبن

 بصل مفروم

 فلفل أخضر رومي

 مرقة

 سمنة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

 ملح

 فلفل أسود

طريقةعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة


في حلة بها سمنة شوحي اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الرومي المفروم و الملح والفلفل الاسود والقرفة والزنجبيل ويقلب حتى النضج 


بللي الرقاق بخليط المرقة واللبن وادهنيه بالسمنة وفي صينية مدهونة رصي طبقة من الرقاق ثم طبقة من خليط اللحمة المفرومة
ثم المزيد من الرقاق المبلل بالمرقة واللبن والمدهون بالسمنة.


قطعي الرقاق وضعيه في الفرن حتى تمام النضج ثم قلبي الرقاق ويقدم
 

 طريقة عمل مهلبية البطاطا لنجلاء الشرشابي


مقادير مهلبية البطاطا:
بطاطا مسلوقة مقطعة
نشا
فانيليا
لبن سكر
" للتزيين "
جوز الهند

طريقة عمل مهلبية البطاطا
اخفقي اللبن فى الخلاط واضيفي النشا والبطاطا المسلوقة والسكر واخفقيهم جيدا.


ضعي على النار هادئة ضعى خليط البطاطا ثم اضيفي الفانيليا “حسب الرغبة” اسكبي المهلبية فى كاسات ورشي جوز الهند على الوجه ويقدم باردا.

وزير الأوقاف يشارك في ختام مسابقة «أصوات من السماء»

وزير الأوقاف يشارك في ختام مسابقة أصوات من السماء وحضور أطول مائدة إفطار ..صور

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة .. رددها الآن تحفظك من كل مكروه وتفتح لك أبواب الخيرات

سؤال الطفلة زينة

لماذا سُميت الكعبة بالبيت العتيق؟.. إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

