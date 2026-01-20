طارق العشري: أداء محمد هاني في كأس امم أفريقيا فاجئني

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن منتخب مصر قدم ما عليه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية

وقال العشري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: منتخب مصر قدم ما عليه في بطولة كأس الأمم الأفريقية ووصل لنصف النهائي ولا احد كان يتوقع ذلك

واضاف: لا بد من وضع برنامج جيد قبل كأس العالم المقبل وشكل اللاعبين في امم أفريقيا كان مميزًا والخسارة امام السنغال بسبب فارق الإمكانيات

وتابع: لابد من استغلال دورة قطر الودية واللعب مع منتخبات قوية مثل إسبانيا واتمنى زيادة عدد المباريات الودية قبل كأس العالم

وواصل: ليس لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين ونجاحات منتخب مصر دائما مع اللاعبين المحليين وننتظر اداء مشرف في كأس العالم

واختتم: لا بد من تغيير عقلية اللاعب المصري وكنت سعيد بأداء عمر مرموش وإمام عاشور وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وفوجئت بأداء محمد هاني