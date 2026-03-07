قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8511 أجنبيا في أسبوع

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 21022 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية خلال أسبوع مع ترحيل 8511 أجنبيا إلى خارج البلاد.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي نفذت في مختلف مناطق المملكة بين 26 فبراير و4 مارس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن نتائج الحملات أسفرت عن ضبط 15038 مخالفا لنظام الإقامة، و3484 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2500 مخالف لنظام العمل، فيما تم توقيف 1466 شخصا أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكل اليمنيون 32% منهم والإثيوبيون 67%، بينما بلغت نسبة الجنسيات الأخرى 1%. كما تم ضبط 33 شخصا حاولوا مغادرة البلاد عبر الحدود بطرق غير نظامية.

وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت كذلك 15 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وأشارت إلى أن إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21178 وافدا مخالفا، بينهم 19665 رجلا و1513 امرأة، حيث جرى إحالة 13854 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2187 مخالفا لاستكمال ترتيبات سفرهم، فيما تم ترحيل 8511 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة يعرض نفسه لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء مع التشهير بالمخالفين.
 

وزارة الداخلية السعودية السعودية ترحيل الحملات الميدانية الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس

ترشيحاتنا

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

بالصور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد