السعودية: ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8511 أجنبيا في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 21022 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية خلال أسبوع مع ترحيل 8511 أجنبيا إلى خارج البلاد.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي نفذت في مختلف مناطق المملكة بين 26 فبراير و4 مارس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن نتائج الحملات أسفرت عن ضبط 15038 مخالفا لنظام الإقامة، و3484 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2500 مخالف لنظام العمل، فيما تم توقيف 1466 شخصا أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية، حيث شكل اليمنيون 32% منهم والإثيوبيون 67%، بينما بلغت نسبة الجنسيات الأخرى 1%. كما تم ضبط 33 شخصا حاولوا مغادرة البلاد عبر الحدود بطرق غير نظامية.

وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت كذلك 15 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وأشارت إلى أن إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21178 وافدا مخالفا، بينهم 19665 رجلا و1513 امرأة، حيث جرى إحالة 13854 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2187 مخالفا لاستكمال ترتيبات سفرهم، فيما تم ترحيل 8511 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة يعرض نفسه لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء مع التشهير بالمخالفين.

