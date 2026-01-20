قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
تأجير محلات ميت عقبة | ميدو يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر
يحيى الدرع: سنقاتل لتحقيق لقب بطولة أفريقيا لليد
لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي :محمد صلاح أسطورة مصر وإفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح اسطورة مصر وافريقيا، مو صلاح".

وكان قد ظهر محمد صلاح بحالة معنوية مرتفعة خلال مشاركته الأولى في تدريبات ليفربول، عقب عودته من كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، حيث حرص النجم المصري على تبادل الضحكات مع زملائه والجهاز الفني، في أجواء اتسمت بالحماس والارتياح.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورًا تُظهر صلاح وهو يشارك مع زملائه في أول تدريب له مع الفريق عقب العودة من المغرب، كما أظهرت بعض الفيديوهات أجواء المرح بين محمد صلاح ورفاقه.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح، فيما خرج من المنافسة على اللقب عقب الهزيمة أمام السنغال في نصف النهائي بهدف دون رد.

موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا

من المنتظر أن يصبح محمد صلاح متاحًا للمشاركة مع ليفربول بداية من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها غدا الثلاثايوم 21 يناير، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «فيلودروم».

وبعدها بثلاثة أيام فقط، يخوض ليفربول اختبارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث يوم 24 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، على ملعب «دين كورت».

أما الظهور الأول المنتظر للنجم المصري على ملعب «أنفيلد» بعد العودة من أمم إفريقيا، فسيكون أمام نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى صلاح لقيادة الريدز في مواجهة قوية أمام جماهيره.

محمد صلاح ليفربول الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خلال استقباله توماس راخل.. شيخ الأزهر : بيت العائلة المصرية نجح في القضاء على الفتن الطائفية

فتاوى واحكام

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا.. هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام.. ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

جانب من الورشة

مخاطر الانتحال والذكاء الاصطناعي على الوعي والمهن.. عنوان الورشة العلمية الثانية بمؤتمر الأوقاف

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد