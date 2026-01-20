ناقد رياضي :محمد صلاح أسطورة مصر وإفريقيا

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح اسطورة مصر وافريقيا، مو صلاح".

وكان قد ظهر محمد صلاح بحالة معنوية مرتفعة خلال مشاركته الأولى في تدريبات ليفربول، عقب عودته من كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، حيث حرص النجم المصري على تبادل الضحكات مع زملائه والجهاز الفني، في أجواء اتسمت بالحماس والارتياح.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورًا تُظهر صلاح وهو يشارك مع زملائه في أول تدريب له مع الفريق عقب العودة من المغرب، كما أظهرت بعض الفيديوهات أجواء المرح بين محمد صلاح ورفاقه.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح، فيما خرج من المنافسة على اللقب عقب الهزيمة أمام السنغال في نصف النهائي بهدف دون رد.

موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا

من المنتظر أن يصبح محمد صلاح متاحًا للمشاركة مع ليفربول بداية من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها غدا الثلاثايوم 21 يناير، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «فيلودروم».

وبعدها بثلاثة أيام فقط، يخوض ليفربول اختبارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث يوم 24 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، على ملعب «دين كورت».

أما الظهور الأول المنتظر للنجم المصري على ملعب «أنفيلد» بعد العودة من أمم إفريقيا، فسيكون أمام نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى صلاح لقيادة الريدز في مواجهة قوية أمام جماهيره.