قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أسماء عبد الحفيظ

تخفيف الوزن وحرق الدهون أصبح من أكثر الأهداف الصحية والرياضية شيوعًا في العصر الحالي. وبينما يبحث الكثيرون عن وصفات سحرية أو حمية سريعة، يؤكد خبراء التغذية والمدربون الرياضيون أن اختيار الرياضة المناسبة وممارستها بانتظام هو العامل الأهم للوصول إلى جسم صحي ورشيق.

أفضل رياضة لتخفيف الوزن  

ووفق الدراسات الحديثة، تعتبر تمارين الكارديو عالية الكثافة HIIT من أفضل الرياضات لحرق الدهون بسرعة، نظرًا لقدرتها على رفع معدل الأيض وحرق السعرات حتى بعد انتهاء التمرين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا تمارين HIIT هي الأفضل لتخفيف الوزن؟

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
  • حرق سريع للدهون: تعمل على تحفيز الجسم لحرق الدهون المخزنة أثناء التمرين وبعده.
  • تقليل وقت التمرين: جلسة 20–30 دقيقة تكفي لتحقيق نتائج فعالة مقارنة بتمارين أقل كثافة.
  • تحسين اللياقة البدنية: تقوي القلب والرئتين وتحسن القدرة على التحمل.
  • تنوع التمارين: يمكن تطبيقها بالجري، القفز، الدراجة، أو الحبال.

خطوات ممارسة تمارين HIIT لتخفيف الوزن

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

الإحماء (5–10 دقائق)
قبل البدء، قومي بتمارين إحماء مثل المشي السريع، القفز الخفيف، أو تمارين التمدد لتحضير العضلات وتقليل خطر الإصابات.

  • اختيار التمرين الأساسي
  • الجري على جهاز السير المتحرك
  • القفز بالحبل
  • الدراجة الثابتة
  • تمارين وزن الجسم سكوات، ضغط، بيربي
  • تحديد فترات التمرين والراحة
  • 30 ثانية من النشاط بأقصى جهد ممكن
  • 15–30 ثانية راحة أو حركة خفيفة
  • كرري الدورة 8–10 مرات
  • تبريد العضلات 5 دقائق
  • بعد الانتهاء، مارسي تمارين تبريد مثل المشي الخفيف أو تمارين تمدد العضلات، لتقليل شد العضلات وتسريع التعافي.

الانتظام والزيادة التدريجية

  • البداية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا ثم زيادة عدد الأيام تدريجيًا.
  • يمكن زيادة مدة النشاط المكثف تدريجيًا حسب القدرة البدنية.

نصائح لزيادة فعالية التمرين في حرق الدهون

  • شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.
  • تناول وجبة خفيفة قبل ساعة من التمرين تحتوي على بروتين وكربوهيدرات صحية.
  • النوم الكافي لتعزيز معدل الأيض.
  • دمج التمرين مع نظام غذائي متوازن لتسريع النتائج
رياضة لتخفيف الوزن أفضل رياضة لتخفيف الوزن حرق الدهون حرق الدهون بسرعة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء لاستكمال نسبة 75% من إجمالي مساحة دور السطح

جانب من الاجتماع

من دافوس إلى إفريقيا.. مباحثات مصرية هندية لتوطين صناعة الدراجات النارية

استرداد قطعه أرض

الإسكان تسترد أرضا بمساحة 900 فدان بمدينة سفنكس الجديدة

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد