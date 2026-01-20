قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد نهاية أمم إفريقيا.. هل عودة صلاح بداية صفحة جديدة مع سلوت أم الصراع الصامت بين الطرفين يتحول إلى أزمة مفتوحة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

عاد النجم محمد صلاح إلى أجواء نادي ليفربول مع إسدال الستار على مشاركته القارية في كأس الأمم الأفريقية ليفتح من جديد ملف العلاقة المتوترة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت وسط تساؤلات لا تتوقف حول مستقبل قائد الفراعنة داخل قلعة أنفيلد.

وظهر صلاح صباح الثلاثاء في مركز تدريبات ليفربول بمدينة كيركبي استعدادًا للرحلة المرتقبة إلى فرنسا حيث يواجه الريدز نظيره مارسيليا في مواجهة مصيرية بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن عودة النجم المصري لا تعني بالضرورة حسم مشاركته في اللقاء القاري إذ يخضع اللاعب لسلسلة من الفحوصات الطبية والتقييمات الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيته البدنية.

فترة غياب صلاح

وتأتي هذه العودة بعد غياب صلاح عن صفوف ليفربول لفترة ليست قصيرة إذ لم يشارك منذ مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي حين دخل بديلاً في الشوط الأول قبل أن يسافر للانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع.

دفعة معنوية

ورغم أن عودة صلاح تمثل دفعة معنوية كبيرة لجماهير ليفربول فإن الأجواء داخل النادي لا تبدو مثالية.

فالنجم المصري الذي يبلغ 33 عامًا كان قد غاب عن المواجهة الأوروبية السابقة أمام إنتر ميلان بعد استبعاده من القائمة في خطوة فسّرها كثيرون بأنها امتداد لحالة التوتر التي نشأت بينه وبين المدرب آرني سلوت.

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات غاضبة أدلى بها صلاح عقب تعادل ليفربول المثير مع ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 حين وجه انتقادات حادة لإدارة النادي متهمًا إياها بإلقائه تحت الحافلة في ظل النتائج السلبية التي مر بها الفريق خلال فترة صعبة خسر فيها 9 مباريات من أصل 12 بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

هذا التصعيد الإعلامي فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول خاصة في ظل التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق بعد تولي سلوت المهمة خلفًا ليورجن كلوب.

تاريخ صلاح مع ليفربول

ورغم التاريخ الطويل للنجم المصري مع النادي والذي جعله ثالث الهدافين التاريخيين للريدز فإن لغة المصالح والنتائج تفرض نفسها بقوة داخل أروقة الكرة الأوروبية.

من جانبه يحاول الجهاز الفني لليفربول احتواء الموقف خاصة مع اقتراب مراحل الحسم في دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج الفريق لكل عناصره المؤثرة وعلى رأسها محمد صلاح صاحب الخبرات الكبيرة في المباريات الكبرى.

ويبقى السؤال مطروحا بقوة: هل تمثل عودة صلاح بداية صفحة جديدة مع سلوت أم أن الصراع الصامت بين الطرفين سيتحول إلى أزمة مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة؟ الإجابة قد تبدأ ملامحها في سماء مارسيليا حيث ستتجه الأنظار إلى قرار مشاركة النجم المصري وما إذا كان سيعود قائدًا داخل الملعب .. أم مجرد اسم ثقيل في حسابات مدرب لا يعترف إلا بالمعطيات الآنية.

محمد صلاح ليفربول كأس الأمم الأفريقية آرني سلوت الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خلال استقباله توماس راخل.. شيخ الأزهر : بيت العائلة المصرية نجح في القضاء على الفتن الطائفية

فتاوى واحكام

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الصيام في شعبان بنية القضاء والتطوع معا.. هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام.. ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

جانب من الورشة

مخاطر الانتحال والذكاء الاصطناعي على الوعي والمهن.. عنوان الورشة العلمية الثانية بمؤتمر الأوقاف

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد