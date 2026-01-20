بعد نهاية أمم إفريقيا.. هل عودة صلاح بداية صفحة جديدة مع سلوت أم الصراع الصامت بين الطرفين يتحول إلى أزمة مفتوحة؟

عاد النجم محمد صلاح إلى أجواء نادي ليفربول مع إسدال الستار على مشاركته القارية في كأس الأمم الأفريقية ليفتح من جديد ملف العلاقة المتوترة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت وسط تساؤلات لا تتوقف حول مستقبل قائد الفراعنة داخل قلعة أنفيلد.

وظهر صلاح صباح الثلاثاء في مركز تدريبات ليفربول بمدينة كيركبي استعدادًا للرحلة المرتقبة إلى فرنسا حيث يواجه الريدز نظيره مارسيليا في مواجهة مصيرية بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن عودة النجم المصري لا تعني بالضرورة حسم مشاركته في اللقاء القاري إذ يخضع اللاعب لسلسلة من الفحوصات الطبية والتقييمات الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن جاهزيته البدنية.

فترة غياب صلاح

وتأتي هذه العودة بعد غياب صلاح عن صفوف ليفربول لفترة ليست قصيرة إذ لم يشارك منذ مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي حين دخل بديلاً في الشوط الأول قبل أن يسافر للانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع.

دفعة معنوية

ورغم أن عودة صلاح تمثل دفعة معنوية كبيرة لجماهير ليفربول فإن الأجواء داخل النادي لا تبدو مثالية.

فالنجم المصري الذي يبلغ 33 عامًا كان قد غاب عن المواجهة الأوروبية السابقة أمام إنتر ميلان بعد استبعاده من القائمة في خطوة فسّرها كثيرون بأنها امتداد لحالة التوتر التي نشأت بينه وبين المدرب آرني سلوت.

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات غاضبة أدلى بها صلاح عقب تعادل ليفربول المثير مع ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 حين وجه انتقادات حادة لإدارة النادي متهمًا إياها بإلقائه تحت الحافلة في ظل النتائج السلبية التي مر بها الفريق خلال فترة صعبة خسر فيها 9 مباريات من أصل 12 بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

هذا التصعيد الإعلامي فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول خاصة في ظل التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق بعد تولي سلوت المهمة خلفًا ليورجن كلوب.

تاريخ صلاح مع ليفربول

ورغم التاريخ الطويل للنجم المصري مع النادي والذي جعله ثالث الهدافين التاريخيين للريدز فإن لغة المصالح والنتائج تفرض نفسها بقوة داخل أروقة الكرة الأوروبية.

من جانبه يحاول الجهاز الفني لليفربول احتواء الموقف خاصة مع اقتراب مراحل الحسم في دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج الفريق لكل عناصره المؤثرة وعلى رأسها محمد صلاح صاحب الخبرات الكبيرة في المباريات الكبرى.

ويبقى السؤال مطروحا بقوة: هل تمثل عودة صلاح بداية صفحة جديدة مع سلوت أم أن الصراع الصامت بين الطرفين سيتحول إلى أزمة مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة؟ الإجابة قد تبدأ ملامحها في سماء مارسيليا حيث ستتجه الأنظار إلى قرار مشاركة النجم المصري وما إذا كان سيعود قائدًا داخل الملعب .. أم مجرد اسم ثقيل في حسابات مدرب لا يعترف إلا بالمعطيات الآنية.