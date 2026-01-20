قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا..شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة من انتظام النجم محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري الأول، صحة ما تردد مؤخرًا حول نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي، عقب إنهاء الفراعنة مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمركز الرابع.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
وأوضح مراد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي حديث داخل معسكر المنتخب بشأن اعتزال قائد الفراعنة.

وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تظهر دائمًا في الفترات التي تشهد نتائج غير مرضية، لافتًا إلى أن الأمر تكرر سابقًا بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام السنغال.

وشدد المنسق الإعلامي ، على أن حالة الحزن التي تسود أجواء المنتخب لا تعني صحة ما يتم تداوله، موضحًا أن محمد صلاح لا يزال عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا داخل صفوف الفراعنة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

