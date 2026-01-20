إحنا آسفين .. كزبرة يوجّه رسالة إلى محمد صلاح

وجه المطرب «كزبرة» رسالة دعم قوية للنجم المصري محمد صلاح، بعد الخروج من نصف نهائي أمم أفريقيا .

وقال «كزبرة»، فى رسالته عبر الإنستجرام : «لحد امته هنفضل عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك والله عيب علينا انتو بتخلو الواحد يفقد الأمل فإنه يجتهد ويوصل لحلمه لأن أخرتها بتبقى بالشكل ده».

تابع : «من كل قلبي إحنا آسفين يا صلاح يا أسطورة يا قدوتنا يافخر العرب والعالم كله، وآخر حاجة هاقولها والله الرجل ده بعد ربنا اللى إدانى أمل إن مفيش حاجة مستحيلة بس أنت اجتهد واعمل اللى عليك، باحبك يا صلاح».



توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.