صبري المنياوي: حسام حسن محظوظ بتواجد محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب

أكد صبري المنياوي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الكرة المصرية في حاجة ماسة إلى تخطيط جيد ومدروس خلال المرحلة المقبلة من أجل استعادة مستواها الطبيعي، مشيرًا إلى أن التدخلات الفنية والمجاملات كانت من أبرز أسباب تراجع المستوى الفني في السنوات الأخيرة.

وقال المنياوي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، إن الاعتماد على الكفاءة فقط داخل الأجهزة الفنية والمنتخبات هو الطريق الصحيح لتطوير الكرة المصرية، موضحًا أن أي تدخلات أو مجاملات تؤثر سلبًا على الأداء العام وتنعكس على نتائج المنتخبات والأندية.

وعن منتخب مصر، أشار لاعب الزمالك السابق إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، محظوظ بتواجد محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب، مؤكدًا أن نجم ليفربول لم يقصر على الإطلاق مع منتخب مصر، ويُعد الأفضل في قائمة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المنياوي أن تفوق السنغالي ساديو ماني على محمد صلاح في المواجهات المباشرة لا يعود لأسباب فردية، وإنما يرجع لقائمة كل منتخب والعناصر المحيطة بكل لاعب داخل الملعب.

وفي سياق آخر، أثنى صبري المنياوي على نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق نجح في اكتشاف عدد من الوجوه الشابة الواعدة خلال مشاركته في مباريات كأس عاصمة مصر، وهو ما يمثل مكسبًا مهمًا للفريق في الفترة المقبلة.