الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه

سارة عبد الله

وجه الفنان كزبرة، الدعم لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

وكتب كزبرة عبر ستوري انستجرام: “لحد امتى هنفضل عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك والله عيب علينا انتوا بتخلوا الواحد يفقد الأمل فانه يجتهد ويوصل لحلمه لان اخرتها بتبقى بالشكل ده”.

وتابع: “من كل قلبي احنا اسفين يا صلاحيا اسطورة يا قدوتنا يا فخر العرب والعالم كله واخر حاجة هقولها والله الراجل ده بعد ربنا اللي اداني أمل ان مفيش حاجة مستحيلة بس انت اجتهد واعمل اللي عليك بحبك يا صلاح”.

كزبرة على انستجرام 

وطوى منتخب مصر صفحة مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، مكتفيا بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات أمام نجم المنتخب وقائد هجومه محمد صلاح.

ويستعد صلاح للعودة إلى صفوف ليفربول بعد غياب تجاوز الشهر، عودة لا تبدو سهلة، في ظل تراكم أزمات فنية ونفسية داخل أسوار النادي، كانت مؤجلة مؤقتا بفعل مشاركته الدولية، لكنها تعود اليوم لتفرض نفسها بقوة مع استئناف المنافسات المحلية.

كزبرة محمد صلاح منتخب مصر أمم افريقيا

