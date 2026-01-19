إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه

وجه الفنان كزبرة، الدعم لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

وكتب كزبرة عبر ستوري انستجرام: “لحد امتى هنفضل عايشين بمبدأ عاش الملك مات الملك والله عيب علينا انتوا بتخلوا الواحد يفقد الأمل فانه يجتهد ويوصل لحلمه لان اخرتها بتبقى بالشكل ده”.

وتابع: “من كل قلبي احنا اسفين يا صلاحيا اسطورة يا قدوتنا يا فخر العرب والعالم كله واخر حاجة هقولها والله الراجل ده بعد ربنا اللي اداني أمل ان مفيش حاجة مستحيلة بس انت اجتهد واعمل اللي عليك بحبك يا صلاح”.

كزبرة على انستجرام

وطوى منتخب مصر صفحة مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، مكتفيا بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات أمام نجم المنتخب وقائد هجومه محمد صلاح.

ويستعد صلاح للعودة إلى صفوف ليفربول بعد غياب تجاوز الشهر، عودة لا تبدو سهلة، في ظل تراكم أزمات فنية ونفسية داخل أسوار النادي، كانت مؤجلة مؤقتا بفعل مشاركته الدولية، لكنها تعود اليوم لتفرض نفسها بقوة مع استئناف المنافسات المحلية.