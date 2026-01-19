المغرب لا يستفز.. بسمة بوسيل تعلق على نهائي أمم أفريقيا

علقت الفنانة بسمة بوسيل، على هزيمة منتخب بلادها المغرب أمام السنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".

بسمة بوسيل

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.