«قناع دارين».. رحلة مروان الشافعي في أغوار النفس البشرية بمعرض الكتاب 2026

يشارك الكاتب مروان الشافعي في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، من خلال روايته الأولى «قناع دارين»، الصادرة عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع، وذلك خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بصالة 1 جناح A22.

وتناقش الرواية قضية المراهقة المتأخرة لدى المرأة وتعدد الوجوه الإنسانية، من خلال معالجة أدبية نفسية ترصد التحولات الداخلية والصراعات العاطفية التي قد تختبئ خلف مظهر الوقار والنضج الظاهري.

ويقدم مروان الشافعي في عمله رؤية سردية تعتمد على تفكيك العلاقات الإنسانية المركبة، وتسليط الضوء على دوافعها الخفية بين الاحتياج العاطفي ومحاولات الهروب من أثر الزمن.

قناع دارين

وتدور أحداث «قناع دارين» حول امرأة تحاول ترميم انكساراتها عبر التعلق بتجارب الآخرين، في مقابل شاب يبحث عن الأمان داخل عالم الخبرة، لتنشأ بينهما علاقة ملتبسة تعكس صراعا بين التمسك بالشباب والخوف من فقدانه، وبين البحث عن ملاذ مؤقت من الوحدة.

ومع تطور الأحداث، تتصاعد حدة الصدام النفسي والإنساني، لتتحول العلاقة من مساحة أمان إلى فخ عاطفي، وتكشف الرواية عن ثمن التلاعب بالمشاعر والعبث بالآخرين.

ويعد طرح «قناع دارين» في معرض القاهرة الدولي للكتاب خطوة مهمة في المسيرة الأدبية للكاتب مروان الشافعي، الذي يخوض من خلالها أولى تجاربه في عالم الرواية، وسط توقعات باهتمام القراء والنقاد لما يحمله العمل من طرح إنساني ولغة أدبية مكثفة