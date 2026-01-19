لا يمت للعب النظيف.. ماجد سامي يعلق على موقف السنغال بالانسحاب

علق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، على مباراة منتخب السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ماجد سامي عبر فيسبوك: "وجهة نظر الطريقة التي استخدمها منتخب السنغال للتأثير النفسي على الخصم والحكم لا تمت بشيء لقاعدة اللعب النظيف ولو كان حكم المباراة شجاعاً لأشهر كارتاً أصفراً لكل لاعب ترك الميدان دون إذنه تطبيقاً للقانون وهو ما كان سيؤدي لفقد السنغال لأي لاعب تلقى إنذاراً أثناء المباراة".

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.