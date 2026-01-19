تعليق مثير من حارس السنغال على لقطة الفوطة في نهائي أمم إفريقيا

علق يفان ضيوف، حارس مرمى منتخب السنغال، على لقطة الفوطة في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب المغرب.

وقد انتشرت لقطة مثيرة للجدل رصدتها الكاميرات بعدما قام أمن الملعب بمحاولة خطف الفوطة من الحارس الثاني ضيوف الذي كان يحاول إيصالها لادوارد ميندي، حارس أسود التيرانجا.

وقال ضيوف في تصريحات عبر موقع “ Wiwsport “ السنغالي: ”بالنسبة لي كانت مجرد مناشف لتجفيف القفازات والوجه، بالنسبة لي كان الأمر عاديًا جدًا، وتفاجآت مثلكم تمامًا”.

وأضاف: “عندما رأيت أن البعض يحاول أخذها، لاحظت سابقًا الأمر نفسه فى مباراة نيجيريا، إذ كان عمال الملعب يمرون خلف المرمى لأخذ المناشف، ولا أعرف لماذا فعلوا ذلك”.

واختتم: "لكنني أرى أن هذا التصرف لم يكن فيه روح رياضية، وحاولت التأكد من أن ميندي لديه أفضل الظروف الممكنة، لأننا نحتاج لاعبين مثله فى قمة تركيزهم".

وتوج منتخب السنغال على حساب المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز بهدف نظيف بعد التمديد.